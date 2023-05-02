سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو لتجربته السير في الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رائد الفضاء الإماراتي، الثلاثاء، مقطع فيديو له خلال سيره في الفضاء، قائلا إنها كانت "تجربة مليئة بالتحديات الصعبة".

كان النيادي يجري تحديثات لوحدة "RFG" الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءًا من نظام الاتصالات "S-Band" لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الجمعة الماضي.

وكتب النيادي في حسابه عبر تويتر: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

وأشار النيادي إلى مقطع فيديو مدته 26 ثانية، قائلا إنه "يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

وأصبح رائد الفضاء الإماراتي أول عربي يسير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

في 2 مارس/ آذار، انطلق النيادي في مهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية، مدتها 6 أشهر.