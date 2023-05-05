دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد سماء السعودية، مساء الجمعة، خسوف "شبه الظل القمري"، الذي تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات و18 دقيقة، تبدأ عند غروب الشمس، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن "القمر سيدخل في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31 مساء الجمعة، حيث يحدث خسوف القمر عندما تكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر".

وذكر عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أنه "عند غياب الشمس، الجمعة، يحدث خسوف للقمر (شبه الظل)، وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً تقريباً"، موضحا أنه "عادة تخفت إضاءة القمر، في هذا النوع من الخسوف، وبالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة، بينما سيلاحظ الراصد اختلافا بسيطا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة فقط يمكن رصده من قبل الهواة"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة السعودية.

وأضاف الفليح، بحسب التقرير أن "هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض، وبالتالي، ستكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل" حسبما أفادت (واس).

وتحدث الفليح عن سبب ندرة هذا النوع من الخسوف، موضحا "أن فرصة دخول القمر إلى ظل الأرض عند نقطة ما تكون عالية جدًا، بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر، وسيكون هناك تراجع طفيف في ضوء القمر، ولن يحتجب أي جزء من قرص القمر، وأثناء الخسوف شبه الظلي، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر، في حين يحدث خسوف شبه الظل عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى (شبه الظل)، فلا يسقط ظل الأرض على القمر، ولا يحدث له خسوف حقيقي، إنما خفوت في إضاءته بنسبة 10%"، حسب البيان.