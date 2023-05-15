رحيل الفنان السعودي فهد الحيان.. سعوديون على تويتر يودعون بطل "غشمشم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق الفنان السعودي فهد الحيان الحياة، الإثنين، عن عمر 52 عامًا، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن سبب الوفاة "السكتة القلبية"، ونعاه العديد من السعوديين عبر تويتر.

بدأ الراحل مسيرته الفنية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعرفه الجمهور السعودي والعربي من خلال سلسلة "طاش ما طاش" الكوميدية الشهيرة.

وبعد الشهرة دخل فهد الحيان عالم الإنتاج التلفزيوني، ليقدم 6 مواسم من المسلسل الكوميدي "غشمشم"، بطلًا، ومنتجًا، ومشرفًا على الكتابة، وذلك بالتوازي مع تقديمه أعمال أخرى.

وقرر الراحل الاعتزال، ثم تراجع، لكنّ نتاجه الفني بدا أقل بشكلٍ ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة من حياته، وفسر ذلك في إطلالاتٍ إعلامية، باختلاف آليات الإنتاج، مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن يشارك الفنان الراحل فهد الحيان، في أحدث أجزاء "طاش.. العودة"، الذي عُرِض خلال موسم دراما رمضان 2023، لكنه اعتذر بسبب عدد الحلقات المعروضة عليه، وأوضح ذلك في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.