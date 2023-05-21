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نشر الأحد ، 21 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الفنان المصري، خالد سرحان، ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب صورة نشرها راكبا "ميكروباص" (حافلة نقل صغيرة) وبجانبه القليل من الجنيهات.

الصورة نشرها الفنان خالد سرحان على صفحته بفيسبوك بدون أي تعليق، لتنال الصورة عشرات الألاف من التفاعل والتعليقات.

ويأتي التفاعل على صورة خالد سرحان بعد الضجة التي أثارتها صورة الفنان المصري، محمد رمضان جالسا على متن طائرة خاصة وحزم دولارات بالمقعد المجاور.

وتداول نشطاء الصورة التي نشرها محمد رمضان قبل أن يقوم الأخير بتعديلها ونشر ذات الصورة دون إظهار حزم الدولارات.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة: