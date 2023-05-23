"بتغني وكأنها ماسكة على الناس شيكات".. جدل على تصريح شيرين عن إليسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريح للفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، حول نظيرتها اللبنانية، إليسا، جدلا على تويتر، الثلاثاء، بعد أن تحدثت عن صفة لا تحبها بالفنانة اللبنانية وهي أنها تُغني وكأنها "ماسكة على الناس شيكات" على حد وصفها.

وقالت شيرين في برنامج "كاربول كاريوكي" على تلفزيون دبي عن إليسا: "بحب وضوحها لأنها واضحة أوي".

وتابعت الفنانة المصرية قائلة عن نظيرتها اللبنانية: "وما بحبش ساعات إن هي لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات".

وأثار هذا التصريح من شيرين جدلا على تويتر إذ تداول عدد من المغردين المقطع، ودافع البعض عن تصريح شيرين مشيرا إلى أنه أُسيء فهمه في حين هاجمها آخرون.

وفيما يلي أبرز التغريدات: