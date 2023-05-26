الأردن.. تخرج الأميرة جليلة ابنة الأمير علي والأخير يغرد بأبيات شعرية

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الأردن.. تخرج الأميرة الجليلة ابنة الأمير علي والأخير يغرد بأبيات شعرية
إحدى الصور التي نشرها الأمير علي بن الحسين للأميرة الجليلة Credit: @AliBinAlHussein

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير الأردني، علي بن الحسين، صورا لابنته الأميرة جليلة خلال حفل تخرجها، مستشهدا بعدد من الصور لها مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وأبيات شعرية.

وجاء ذلك في تغريدة للأمير علي على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "ابنتي وجميع الخريجين هذا العام في جميع أنحاء البلاد، كما قال الشاعر الكبير جبران خليل جبران، أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. تستطيعون منحهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم.."

وكانت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، قد نشرت صورا من تخرج ابنها الأمير هاشم، في سلسلة صور على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، الخميس.

وتابع الأمير ناشرا سلسلة من التغريدات تحمل صور ابنته وأبيات شعرية أخرى كانت كالتالي:

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