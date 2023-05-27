(CNN)-- توفي أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من البث المباشر لنفسه وهو يشرب عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي على النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، حسبما أفادت وسائل إعلام تديرها الدولة، في تطور من المرجح أن يجدد الجدل حول كيفية تنظيم هذه الصناعة.

عُثر على المؤثر سانكينغ ميتًا بعد ساعات فقط من بث مباشر له للمشاركة في منافسة مع مؤثر تضمن شرب بيجيو، وهو مشروب روحي صيني يحتوي على نسبة كحول تتراوح عادة بين 30٪ إلى 60٪، حسب ما ذكر موقع أخبار Shangyou News.

وأخبر أحد أصدقائه الموقع أن سانكينغ - الذي عُرف من خلال لقبه الحقيقي بـ وانغ- قد شارك في تحدٍ عبر الإنترنت يُعرف باسم "بي كيه" ضد مؤثر آخر في الساعات الأولى من يوم 16 مايو/ أيار وبث النتائج مباشرة على حسابه في شبكة "دوين" الصينية المماثلة لشبكة تيك توك.

تتضمن تحديات "بي كيه" تنافسات فردية يتنافس فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بالمكافآت والهدايا من المشاهدين، وغالبًا ما تتضمن عقوبات على الخاسر - على ما يبدو في هذه الحالة، شرب بيجيو.

"لا أعرف الكمية التي استهلكها قبل أن أقوم بمتابعته. لكن في الجزء الأخير من الفيديو، رأيته ينهي ثلاث زجاجات قبل أن يبدأ في زجاجة رابعة"، هذا ما قاله الصديق، الذي عُرف باسم تشاو فقط، لـ Shangyou News.

وأضاف: "انتهت ألعاب القتل في حوالي الساعة الواحدة صباحًا وبحلول الساعة الواحدة ظهرًا (عندما عثرت عليه عائلته) كان قد ذهب".

وصف تشاو صديقه وانغ بأنه شخص "لطيف وبسيط"، كان له تاريخ في تصوير نفسه وهو يشارك في مسابقات مماثلة تتضمن الكحول ونشرها على التطبيق.

انتشر مقطع فيديو يظهر مشاركة وانغ في التحدي الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكنه لم يعد متاحًا للعرض.

في السنوات الأخيرة، أدى ازدهار خاصية البث المباشر في البلاد إلى ظهور صناعة بمليارات الدولارات، حيث يتنافس المؤثرون بروح ريادة الأعمال لبيع منتجاتهم في الوقت الفعلي على منصات التواصل الاجتماعي.

من المرجح أن تضيف وفاة وانغ إلى الجدل الدائر حول تنظيم الصناعة، الذي جذب انتباه السلطات في السنوات الأخيرة بسبب أنماط الحياة المترفة لبعض المؤثرين والتحديات غير العادية التي يشاركون فيها.

في العام الماضي، منعت سلطات البث في البلاد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من دفع مبالغ مالية للمشاركين في منافسات البث المباشر، وقيدت وصولهم لهم بعد الساعة 10 مساءً.

كما تحركت الإدارة الوطنية للفيديو والتلفزيون في الصين ووزارة الثقافة والسياحة لحظر "31 سلوكًا سيئًا من قبل مَن يبثون على الهواء".

من بين هذه السلوكيات الخاطئة "تشجيع المستخدمين على التفاعل بطرق مبتذلة أو تحريض المعجبين على شن هجمات بالشائعات"، وفقًا لشبكة "غلوبال تايمز" الإخبارية الحكومية.