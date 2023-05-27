دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حالة الجدل والانتقادات الموجهة لعدد من الفنانين المصريين من بينهم المطرب محمد فؤاد، بسبب تصريحاتهم أثناء أداء حفلات غنائية في السعودية، وبعدما دافع عنهم الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب.

وكان المطرب محمد فؤاد أقام حفلا غنائيا في السعودية مؤخرا، وأدلى خلاله بتصريحات وصف فيها "السعوديين بأنهم أعظم شعب على وجه الأرض وأنهم من علم الدنيا ماذا يعني أخلاق وكرم"، مما أثار تفاعلا، وبعض الانتقادات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو أديب في برنامجه الذي تذيعه قناة MBC مصر، مساء السبت: "أنا ملاحظ إن الفنانين لما بيروحوا يغنوا في السعودية لازم يتقطعوا حتت، ولما بيروحوا يغنوا في دبي أو الكويت أو حتى في تركيا مفيش حاجة بتحصل، يا ترى مين اللي بيعمل كده وليه؟".

وأضاف ديب مدافعا عن المطرب المصري محمد فؤاد: "الناس هناك بتحبنا لما تقابل حد هناك يقولك أنت مننا"، وأوضح: "هو أنا لما أدافع عن فنان مصري أتهاجم من بعض الناس أبقى غلطان؟".

وأردف أديب قائلا: "قولوا لنا يا جماعة فيه قرار محدش يروح الرياض محدش يغني في الرياض تاني"، وتساءل: "ليه نعمل في الناس كدة ليه بنبهدل الفنانين كدة".

ورد عليه ساويرس قائلا في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "كلامك مش في محله الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك… خانه التوفيق مصر ام الدنيا و لو مرضت او تعبت تظل ام الدنيا و اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في اي حاجة !!!! مع احترامي للمملكة و كل التطور اللي بيحصل فيها".

وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله على صفحته بتويتر معلقا على تصريحات المطرب محمد فؤاد: "رجاء للأصدقاء والزملاء اللي بيعرضوا فنهم في المملكة الشقيقة الغالية علينا كلنا…طبعاً الشكر الجزيل واجب وحق لكرم الضيافة والإستضافة والتقدير الواضح للفن المصري رواده ونجومه وكل عناصره لكن إنتوا ياحبايبي كمصريين عارفين طبيعة شعبكم وحساسيته فمش مطلوب منكم غير حاجة واحدة بس: "خلوا بالكم من كلامكم، بس كدا".