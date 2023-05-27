السعودية.. جدل بعد خلع طفلات العباءات خلال عرض مسرحي طلابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار عرض مسرحي في المملكة العربية السعودية حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تناقل مقطع فيديو أظهر طفلات تخلعن عباءتهن خلال العرض.

خلال الفيديو، كان هناك طفل يحمل كرة مضيئة بينما تتبعه فتيات صغيرات، بعد أن يخلعن العباءات، ما أدى إلى العديد من التساؤلات حول الرسالة التي قصدها هذا المشهد من العرض المسرحي.

كان اسم العرض "أفق"، ونُظم في إحدى مدارس منطقة القصيم التعليمية (وسط السعودية).

من جانبها، تناقل مغردون بيانا منسوبًا إلى إدارة تعليم منطقة القصيم، أفاد بأن المدير العام للتعليم في المنطقة وجّه بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على البرامج الاحتفالية، وتباشر إعداد ومراجعة المحتوى، ومتابعة ما أثير حول العرض المسرحي "أفق"، والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته..