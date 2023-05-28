(CNN)-- أُوقف مسؤول حكومي في الهند من وظيفته، بعد أن جفّف خزان مياه لاستعادة هاتف أسقطه أثناء التقاط صورة سيلفي.

تم ضخ أكثر من مليوني لتر من المياه من خزان بارالكوت، على مدى أربعة أيام، في محاولة لاستعادة هاتف من نوع سامسونغ خاص براجيش فيشواس، مفتش أغذية محلي.

كان فيشواس قد خرج مع أصدقائه بعد ظهر الأحد الماضي عندما انزلق من قبضته في بقعة ذات مناظر خلابة في ولاية تشاتيسجاره بوسط الهند.

في بيان بالفيديو شاركته صحيفة Indian Express، قال فيشواس إنه استأجر مضخة ديزل "لتصريف بعض المياه في قناة قريبة" في محاولة لاستعادة الهاتف وأنه فعل ذلك بعد طلب الإذن من ضابط فرعي.

قال أيضًا إنه طلب من آخرين في الخزان محاولة استعادة الهاتف، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب كثرة المياه.

تتعارض رواية المسؤول للأحداث مع رواية صاحب العمل، الذي أوقفه عن العمل على أساس إساءة استخدام منصبه، مشيرًا إلى أنه أهدر ملايين اللترات من الماء في وقت شديد الحرارة.

كما ادعى أمر وقف المسؤول، الذي اطلعت عليه شبكة CNN، أن فيشواس لم يحصل على إذن لتصريف المياه.

ومع ذلك، أصر فيشواس في بيانه بالفيديو على أن المياه التي صرفها كانت من قسم الفائض في السد و"ليست في حالة صالحة للاستعمال" على أي حال.