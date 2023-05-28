دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، الأحد، إن سماء مدينة مكة المكرمة شهدت تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا، للمرة الأولى في عام 2023، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد أبو زاهرة في البيان، بأن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان"، وأنه "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال مايو/ أيار، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليو/ تموز"، بحسب (واس).

وأوضح أبو زاهرة، أن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي"، بحسب البيان.

وقال أبو زاهرة إن "ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء، لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عامودي على سطح الأرض، وعند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية، والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا".

وأفاد أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية دون حاجة للتقنيات الحديثة، باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة، وتدل أيضًا على كروية الأرض، حسب قوله.