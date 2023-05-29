دبي، الإمارات العربية المتحدة، (CNN)--أهدى المطرب اللبناني راغب علامة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسه السعودية رجوة آل سيف، أغنية بمناسبة مراسم زفافهما الذي سيقام الخميس بعمان، وذلك بالتزامن مع وصول علامة إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في حفلٍ جماهيري بهذه المناسبة.

ومن المتوقع أن يؤدى راغب الأغنية التي كتبها ولحنها فارس إسكندر، في الحفل المرتقب، ويحييه أيضًا الفنانان المصريان تامر حسني، وأحمد سعد، والفنانتان الأردنيتان ديانا كرزون، وزين عوض، وسيقام في استاد عمان الدولي، الإثنين 29 أيار/ مايو 2023.

كما يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حفلاً جماهيريًا آخر بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، في 3 حزيران/ يونيو المقبل، على المدرج الروماني في عمان.

وأعرب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن سعادته بنفاذ تذاكر الحفل المُهدى من دولة الإمارات فرحًا بالأمير الحسين، خلال 15 دقيقة.

وكانت وزارة الثقافة الأردنية قد أعلنت أيضًا، عن " أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين."، احتفاءاً بالحدث السعيد المنتظر، في 1 حزيران/ يونيو 2023.