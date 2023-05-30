دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، إنها ومواطنها السعودي علي القرني وطاقم رواد رحلتهم على متن محطة الفضاء الدولية، أنهوا التجارب العلمية المُوكلة لهم بنجاح، بحسب فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر تويتر.

وأضافت برناوي، في ختام المهمة: "تقريبًا وصلنا لآخر مراحل هذه المهمة، الحمد لله على التمام، الحمد لله إننا استطعنا أن نصل إلى هذه المحطة، وأجمل اللقطات أننا قدرنا نتواصل مع الطلاب، ونطمح بإذن الله إننا نشوف رواد فضاء سعوديين من أبناء الوطن يجوا هنا ويشتغلوا هنا ويحاولوا إنهم يخدموا البشرية، وهذا هو الهدف اللي جئنا علشانه".

وأكدت رائدة الفضاء السعودية في الفيديو إلى جوار رواد فضاء من عدة دول على متن محطة الفضاء الدولية: "رسالتي إني حابة فعلا إني أشكر كل الناس اللي ساعدونا، بداية من مقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهدنا الرائد والطموح اللي يحمل كل آمالنا وكل أفكارنا ورؤيتنا ولي عهدنا محمد بن سلمان، وجميع القائمين على هذا البرنامج السعودي الفضائي، في الهيئة السعودية للفضاء، يعني كلكم اشتغلت سنوات عشان خاطر ترسلونا هنا والحمد لله كانت رحلة جدًا جميلة، استفدنا منها وبإذن الله تكونوا انبسطتهم معانا وعشتوا الأجواء هذه معانا".

وأضافت برناوي: "طبعا شكرا لناسا وشكرا لسبيس إكس وأكسيوم اللي خلوا هذه الفرصة مُتاحة، وإننا نقدر نيجي لمحطة الفضاء الدولية، ونأخذ أبحاثنا اللي عملوها علماؤنا السعوديون، الحمد لله على التمام إننا خلصنا هذه الأبحاث كلها بنجاح الحمد الله".

وختمت برناوي قائلة: "ثاني شيئ أحب أقوله إن الطاقم هنا كان جدًا جميل، مع القسم الروسي، مع رائد سلطان النيادي من الإمارات، مع جروب أكسيوم"، وأنهت حديثها ببكاء الفرح على ناجح المهمة، وقالت: "كل قصة تصل للنهاية، هذه كانت مجرد بداية مرحلة لبلدنا ومنطقتنا، شكرًا لكم".

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء في حسابها في تويتر، أن رائدي الفضاء السعوديين مع زملائهم في الرحلة، يستعدون للعودة إلى الأرض، وقالت: "تابع رحلة العودة لروادنا الأبطال إلى الأرض..".

كما نشرت فيديو آخر لرواد الفضاء على متن المحطة وهم يتصافحون، ويتبادلون التهاني بعد نجاح المهمة.