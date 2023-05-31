دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقام الأمير فيصل، شقيق العاهل الأردني، "حمام العريس" لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأربعاء، قبل يوم من زفافه.

وحمام العريس، الذي أُقيم لولي العهد الأردني في منزل الأمير فيصل، هو أول مراسم وتقاليد الزفاف المعتادة في الأردن، حيث يجتمع عدد من أقارب العريس، للمشاركة في ترديد الأغاني والأهازيج الشعبية، أبرزها تقول: "طلع الزين من الحمام الله واسم الله عليه، طلع الزين من الحمام ورشو العطر عليه، طلع الزين من الحمام كل رجاله حواليه".

وقدم ولي العهد الأردني الشكر لمن شاركوه في فرحه من الأقارب والرفاق في القوات المسلحة. وقال: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو"، حسبما نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

بعد انتهاء "حمام العريس"، شارك ولي العهد الأردني في حفل عشاء حضره نحو 4 آلاف شخص في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي، حيث أهداه الملك عبدالله الثاني، سيفا من سيوف بني هاشم.

وأشارت قناة "المملكة" الرسمية إلى أن السيف الذي أهداه الملك لولي عهده عبارة عن نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

جرى صُنع السيف في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. ونُقش على السيف الآية القرآنية: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ".

وعلى هامش مأدبة العشاء، قال الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وتابع الملك عبدالله: "قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله".

وقال الملك: "اليوم يكمل الحسين نصف دينه وببدأ مرحلة جديدة من حياته، وطلبت وأطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين عينيه".