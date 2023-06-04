دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للملكة رانيا خلال حفل زفاف نجلها، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لردة فعل الملكة رانيا عند رؤية ابنتها الأميرة إيمان "العروس الجديدة" لحظة وصولها إلى مراسم الزفاف وسط تكهنات حول ما قالته لها حيث ذهب البعض للتكهن بأنها قالت " شو هل الجمال".

وأبرز نشطاء لقطات للملكة رانيا وظهورها بـ"خطوات مدروسة وابتسامة معهودة"، رغم منصبها وضخامة الحفل واختلاط مشاعرها كأم تفرح بأبنها.

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية حيث توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.