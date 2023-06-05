مؤتمر آبل للمطورين 2023.. إليك أبرز المنتجات الجديدة وأسعارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC)، الاثنين، عن منتجات جديدة، بعضها تطلقه تزيح عنها النقاب للمرة الأولى، أبرزها نظارة فيجن برو للواقع الافتراضي المعزز، التي تعد أكثر منتجات الشركة طموحًا منذ سنوات.

وعرضت الشركة أيضًا أجهزة ماك جديدة، بما في ذلك تحديث طال انتظاره لنظام ماك برو، إضافة إلى تحديثات برامج لأجهزة ماك وآيفون وآيباد وساعة آبل، بما في ذلك ميزات مرتبطة بمكالمات الفيديو والخصوصية.

وبدأ الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، الحدث بشكر مجتمع المطورين، قبل تشغيل مقطع فيديو مسجل مسبقًا. وقال إنه "سيكون يومًا تاريخيًا. سنصدر بعضًا من أكبر إعلاناتنا على الإطلاق في WWDC".

وفي ما يلي ملخص لما ستكلفه المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر آبل:

جهاز ماك بوك آير مقاس 15 بوصة: 1299 دولارًا أو 1199 دولارًا للمستخدمين في التعليم.

يمكن تقديم الطلبات يوم الاثنين، وسيتوفر ماك بوك بداية من الأسبوع المقبل.

جهاز ماك بوك آير مقاس 13 بوصة: أعلنت شركة آبل أيضًا أن جهاز ماك بوك آير الأقدم سيبدأ بيعه حاليًا بسعر 1099 دولارًا.

جهاز ماك برو مع معالج M2 بسعر 6999 دولارًا

نظارات فيجن برو للواقع المعزز: 3499 دولارًا. أقرب منافس لها، نظارة ميتا كويست برو، تكلفتها 999 دولارًا.

نظارات فيجن برو

قالت آبل إن نظارات فيجن برو سيتم طرحها للبيع في أوائل العام المقبل، بعد أن يتاح للمطورين الوقت لبناء تطبيقات تعمل مع النظام.

ستعمل نظارات الواقع الافتراضي المعزز الجديدة من آبل، مع مجموعة من التطبيقات التي ذكرتها الشركة يوم الإثنين.

وقالت آبل إن عددًا كبيرًا من تطبيقات آيباد وآيفون سيكون متاحًا على فيجن برو عند الإطلاق. على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين تشغيل برنامج Adobe Lightroom وتحرير الصور باستخدام عيونهم وأيديهم فقط.

ستحصل العديد من التطبيقات والألعاب الشائعة من النظام الأساسي على وصول كامل إلى ميزات نظام VisionOS، وكذلك تطبيقات مايكروسوفت ورد وإكسل وتيمز إلى جانب زوم وويبكس.

سيكون لدى فيجن برو متجر تطبيقات جديد تمامًا لتنزيل تلك التطبيقات المصممة خصيصًا لـ VisionOS، بالإضافة إلى تطبيقات آيباد وآيفون المتوافقة.

Credit: From Apple

أدوات جديدة للمراسلات

ستطرحت آبل بعض التغييرات القادمة على نظام iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك مجموعة من الأدوات الجديدة لجعل الاتصال والمراسلات مع الآخرين أكثر تخصيصًا.

سيتلقى نظام iOS 17 الآن "ملصقات" جهات الاتصال، مما يسمح لمستخدمي آيفون بتصميم صورة مخصصة تظهر عندما تتصل بشخص ما أو تتلقى مكالمته.

وتعمل ميزة جديدة تسمى "البريد الصوتي المباشر" على نسخ رسالة المتصل في الوقت الفعلي، حتى يتمكن المستخدمون من تحديد تجاهلها أو الرد على المكالمة.

بناءً على ميزات الأمان الخاصة بها، ستتيح أداة الموقع المُضمنة الجديدة إمكانية تسجيل الوصول مباشرةً داخل الرسائل.

معالجا M2 Max و M2 Ultra

طرحت آبل شرائح معالجي M2 Max و M2 Ultra كتحديثات على ماك ستديو الخاص بها.

يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جديدة بسرعة هائلة مع أداء أسرع حتى 25 مرة من M1 Max. وفقًا للشركة، يعد M2 Max أسرع بأربع مرات من أقوى iMac المستند إلى Intel.

أضافت آبل أيضًا M2 Ultra في عائلة شرائحها، ما سيوفر أداء وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 20٪ من M1 Ultra.

ويمكن لـ M2 Ultra دعم 192 جيجا بايت من الذاكرة الموحدة، أي أكثر بنسبة 50٪ من M1 Ultra.

ماك بوك آير

أول منتج للأجهزة تم الكشف عنه يوم الإثنين هو جهاز ماك بوك آير مقاس 15 بوصة مع معالج Apple M2.

قالت شركة آبل إن الجهاز الجديد هو أنحف كمبيوتر محمول في العالم، حيث يبلغ حجمه 11.5 ملم فقط. كما أنه يزن 3.3 أرطال فقط.

يعد الجهاز الجديد بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وأداء أسرع بكثير من أجهزة ماك آير بوك التي تعمل بنظام إنتل ونظام الصوت المكون من ستة مكبرات صوت.

تبدأ الطلبات المسبقة اليوم ويبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

Credit: From Apple

فيس تايم

إذا كنت ترغب في أي وقت مضى في التواصل مع أصدقائك وعائلتك عبر تطبيق فيس تايم عبر شاشة أكبر بكثير، فإن آبل استجابت لطلبك

أضيف آبل خيار تشغيل تطبيق مكالمات الفيديو على آبل تي في، الذي سيتصل بكاميرا وميكروفون آيفون وآيباد.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى مكالمة فيس تايم من صديق ونقلها إلى آبل تي في. أثناء تنقلك، ستظل متصلا بالمكالمة.

أثناء المكالمة، يمكنك عرض خيارات الترفيه المتوفرة على آبل تي في، ويمكن للجميع المشاهدة.

Credit: From Apple

"مرحبًا سيري" على وشك فقدان "مرحبًا"

أعلنت آبل عن تحديثين جديدين لسيري، خلال مؤتمرها السنوي، بما في ذلك حذف كلمة "مرحبًا" من عبارة إطلاق المساعد الذكي (سيري). عندما يتم إطلاق iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من تشغيل المساعد الرقمي من آبل بمجرد قول "سيري".

وأعلنت آبل أيضًا أن سيري سيسمح لك بمواصلة المحادثات معها بعد إعطائك إجابة.

كان هذا النوع من المحادثة المستمرة ميزة مساعد غوغل لبضع سنوات ويجعل المحادثات مع المساعدين الرقميين أكثر سلاسة.