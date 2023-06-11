(CNN)— أسفرت حادثة في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم "Gladiator"، الحائز على جوائز الأوسكار في عام 2000، عن إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الإنتاج.

وقال متحدث باسم Paramount Pictures في بيان شاركه مع شبكة CNN، السبت: "أثناء تصوير حيلة مخطط لها في الجزء الثاني من فيلم Gladiator، وقع حادث تعرض خلاله العديد من أفراد الطاقم لإصابات لا تهدد الحياة".

وأضاف: "تمكنت فرق السلامة والخدمات الطبية الكاملة الموجودة في الموقع من العمل بسرعة حتى يتلقى من تأثروا الرعاية اللازمة على الفور. وجميعهم في حالة مستقرة وما زالوا يتلقون العلاج".

وأكد أن "سلامة الممثلين وطاقم العمل ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولدينا إجراءات صارمة للصحة والسلامة في جميع إنتاجاتنا". وأضاف بيان المتحدث باسم Paramount: "سنواصل مراقبة الوضع واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة مع استئناف الإنتاج".

وذكرت صحيفة Variety، التي كانت أول من نقل الخبر، أن ستة أشخاص في الإجمالي، تلقوا العلاج من إصابات حروق بعد الحادث، الذي وقع في موقع تصوير الفيلم في المغرب.

ويقوم بإخراج الجزء الثاني من "Gladiator" ريدلي سكوت، الذي أخرج الفيلم الأول. وهذا الفيلم من بطولة راسل كرو، والذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن هذا الدور.

وسيرحب الفيلم الجديد بعودة أعضاء فريق "Gladiator" كوني نيلسن وديريك جاكوبي، وسيقدم الوافدين الجُدد بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، ونجم "Stranger Things 4" جوزيف كوين. ومن المقرر إصدار الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.