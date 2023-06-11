(CNN)-- تقاضي سلسلة "سوشي" طالبا في مدرسة ثانوية مقابل 67 مليون ين (480 ألف دولار)، بعد أن أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يلعق إصبعه ثم يلمس طبقا من السوشي أثناء مروره به على السير الناقل، بحسب ما أفادت الإذاعة العامة اليابانية.

وادعت شركة Akindo Sushiro، التي تدير سلسلة مطاعم Sushiro، أنها عانت من انخفاض حاد في عدد العملاء، بعد أن انتشرت لقطات لتصرفاته في منفذ Sushiro في مدينة غيفو، بحسب الإذاعة العامة اليابانية.

وأظهرت اللقطات الطالب أيضا، وهو يلعق زجاجة صلصة الصويا وكوبا وضعه بعد ذلك على منتجات المنفذ.

وتمت مشاركة المقطع القصير على نطاق واسع في اليابان، بعد تحميله في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان واحدا من عدد من مقاطع الفيديو المماثلة- بما في ذلك بعض من منافسي Sushiro - التي ساعدت في ظهور مصطلح "إرهاب السوشي".

ويستخدم المصطلح على نطاق واسع للإشارة إلى الإجراءات غير الصحية في مطاعم السوشي في اليابان، حيث يختار العملاء الأطباق من السيور الناقلة.

ورفعت شركة Akindo Sushiro الدعوى أمام محكمة مقاطعة أوساكا. وأفادت الإذاعة العامة اليابانية أن الشركة تدعي أنها خسرت حوالي 16 مليار ين (115 مليون دولار) بعد صدور الفيديو بسبب الانخفاض الحاد في العملاء وتراجع أسهم الشركة الأم.

وقالت الإذاعة اليابانية إن المستشار القانوني للطالب كتب إلى المحكمة في مايو/أيار الماضي، يطلب منها رفض الشكوى. وأضافت أن الطالب اعترف بالفعل وأعرب عن أسفه لأفعاله، لكنها أضافت أنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين تصرفاته وانخفاض الزبائن في سلسلة السوشي. وأشارت الإذاعة العامة اليابانية إلى أن الانخفاض في العملاء قد يكون بسبب المنافسة الشرسة في الصناعة.

وقالت شركة Akindo Sushiro Co لشبكة CNN إنها ستمتنع عن إعطاء تفاصيل عن القضية لأنها قيد الاستئناف.

وأضافت أن الظروف التي أدت إلى رفع الدعوى، أظهرت أنها أخذت على محمل الجد السلوك الذي قوض علاقة الثقة مع العملاء، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الجنائي والمدني.