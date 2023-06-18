(CNN)-- بعد قرابة من 10 سنوات من لعب نفس مجموعة أرقام اليانصيب، ابتسم الحظ أخيرًا لرجل من ولاية ماريلاند ليفوز بـ 50 ألف دولار، حسبما قال مسؤولو اليانصيب.

فاز رجلٌ من مقاطعة برينس جورج، ظل مجهولاً، بالجائزة الكبرى في 28 مايو/ أيار، وفقًا لبيان صحفي.

قال الرجل للمسؤولين من المقر الرئيسي ليانصيب ماريلاند في بالتيمور: "ألعب نفس الأرقام طوال الوقت، لقد كنت أفعل ذلك منذ سنوات".

وقال إنه زار متجرًا لبيع الخمور في تيمبل هيلز واشترى تذكرة بقيمة 4 دولارات تحتوي على ستة خطوط - تضمن أحدها مجموعته المعتادة من الأرقام 5 و 6 و 8 و 23 و 30.

يقول الفائز، وهو عامل مطبعة متقاعد، إنه اختار أربعة من الخطوط بنفسه بينما أنشأ نظام الكمبيوتر بشكل عشوائي السطرين المتبقيين.

أفادت مؤسسة يانصيب ماريلاند أنها علمت أن الرجل لم يصدق في اليوم التالي أنه فاز بالجائزة الكبرى باستخدام مجموعته الخاصة المكونة من خمسة أرقام.

على سبيل المكافأة ، فاز الرجل المجهول أيضًا بمبلغ 15 دولارًا إضافيًا من ثلاثة أرقام من سطر آخر كان قد اختاره بنفسه.

وقال البيان الصحفي إنه اتصل بزوجته البالغة من العمر 22 عامًا على الفور لمشاركة الأخبار السارة.

قال سيث إلكين، المتحدث باسم مؤسسة يانصيب ماريلاند، لشبكة CNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "يخبرنا العديد من لاعبي اليانصيب أن لديهم مجموعات معينة من الأرقام التي يستخدمونها على أساس منتظم".

قال إلكين: "في بعض الأحيان تكون تواريخ الميلاد أو أرقام المنازل أو أرقام الزي الرسمي للرياضيين المفضلين لديهم، وأحيانًا يقررون للتو أن أرقامًا معينة توحي بأنها "محظوظة" بالنسبة لهم".

يقول الفائز إنه يخطط لاستخدام الجائزة في دفع الفواتير ووضع الباقي في المدخرات.