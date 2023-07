تفاعل على أول صورة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن بعد الزفاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة ينشرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما مطلع يونيو الماضي.

ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بانستغرام قائلا بتعليق باللغتين العربية والانجليزية مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: "منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: