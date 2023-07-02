دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة قنوات CBC المصرية، الأحد، إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب منشور في صفحتها الشخصية، قالت إنه "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة".

وكانت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، كتبت في صفحتها عبر فيسبوك: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟"، وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات واسعة لها.

وقالت إدارة قنوات CBC، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

وأثار منشور رضوى الشربيني انتقادات واسعة لها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض "إساءة للرجال"، وتعرضت بسببه لهجوم كبير، مما دفعها لاحقا لحذف المنشور من على صفحتها، إلا أن قنوات cbc، أعلنت إحالتها للتحقيق.

وأثار قرار cbc، تفاعلا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: