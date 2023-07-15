دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هنأ كل من المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، ونائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعيد ميلاده، حيث أشادا بدوره وبرؤيته المستقبلية وتواضعه، مما أثار تفاعلا بين مغردين.

ويحتفل الشيخ محمد بن راشد بعيد ميلاده في 15 يوليو/ تموز، حيث وُلد عام 1949.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، السبت: "بو راشد رجل المواقف والافعال و صاحب الروح الإيجابية والرؤية المستقبلية، وشيخنا الشهم الذي نفتخر به، ندعو لك سيدي بالصحة و العُمر المديد".

ومن جانبه، قال نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان مهنئا حاكم دبي في تغريدة نشرها حسابه الرسمي بتويتر، السبت: "كل عام وأنت يا سيدي بخير... قدت فأبدعت في القيادة...وحكمت فكنت نعم الحاكم..صدر رحب ..وقلب كبير..وهمة عالية لا تطال وتواضع بلغ حد الزهد..".

وأضاف ضاحي خلفان في تغريدته: "اذا ذكر الخير أشارت الناس اليك..واذا ذكر التواضع ذكرت..واذا تحدث الناس عن القيادة الفذة وجدوك أمامهم..سر على بركة الله وسدد الله خطاك".

وتوالت التعليقات على تغريدتي المسؤولين الإماراتيين لتهنئة حاكم دبي بعيد ميلاه ونرصد لكم بعضها.