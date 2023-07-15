بايدن يثير تفاعلا بعد محاولته مداعبة طفلة.. ماذا كان رد فعلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يقوم بمداعبة طفلة تحملها والدتها، مُثيرًا حالة من التفاعل.

اُلتقط مقطع الفيديو للرئيس الأمريكي، الجمعة، خلال مشاركته في اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ظهر بايدن في المقطع الفيديو وهو يحاول مداعبة الطفلة متظاهرًا بأنه سيقوم بقضمها، بينما بدت الطفلة خائفة من الرئيس الأمريكي، قبل أن يتركها ليصافح عددًا من المتواجدين في المكان.

وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل متباينة. وقال أحد المغردين: "يحتاج شخص ما إلى إخبار بايدن بالتوقف عن قضم الأطفال الصغار ولمسهم. حتى لو كان التصرف بريئا، فهو لقطة سيئة للغاية. أنا إلى جانب أنه رجل عجوز يلعب مع الأطفال في الغالب ولكن يا صاح، توقف عن إعطاء ذخيرة الفريق الآخر".