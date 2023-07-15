دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها الملكة رانيا تجلس خلف الأميرة رجوة، بسيارة "غولف" يقودها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء أن جلوس الملكة في الخلف لا ينتقص من مكانتها بشيء وأنه تواضع إذ لفت أحدهم إلى أنه "لو حصل بمجتمعنا الأقل من عادي كان صار فيها علوم"، في حين ذهب نشطاء آخرين إلى التعليق بالقول: "حياتهم حلوة وبسيطة وفي مناسبات قادمة راح نشوف الملكة رانيا قدام والأميرة الجميلة رجوة في الخلف.. هم يحترمون الرغبات وكل شخص.. يمارس السلوك اللي يريحه فقط".

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام قائلة بتعليق: "في صن فالي، أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة".

ويذكر أن حفل زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف أُقيم في 1 يونيو/ حزيران الماضي بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في العاصمة الأردنية، عمّان.