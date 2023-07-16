دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل الناشط المصري وائل غنيم على خط الجدل والانتقادات الموجهة إلى حفل مرتقب لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت عند سفح أهرامات الجيزة، موجهًا دعوة للمسؤولين بمنع الحفل، مما أثار تفاعلا بين النشطاء على تويتر.

وكان مغني الراب الأمريكي قد أعلن قبل أيام عبر حسابه في تويتر، عن إطلاق ألبومه "يوتوبيا" عند أهرامات الجيزة. وقال: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".

ومن المقرر إقامة الحفل لإطلاق ألبوم المغني الأمريكي يوم 28 يوليو/تموز الجاري.

وقال وائل غنيم في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأحد: "صباح الخير عالمسؤولين اللي إن شاء الله هيمنعوا حفلة المدعو ترافيس سكوت مغني الراب الأمريكاني اللي جاي يغني زبالته ويروج لإدمان المخدرات جنب أهرامات مصر العظيمة".

وأرفق غنيم تغريدته بصورة تحمل بعض كلمات من إحدى أغاني المغني الأمريكي.

وتفاعل مغردون على تغريدة وائل غنيم، وجاء أبرزها كالتالي:

وكان مغردون في مصر وجهوا خلال الأيام الماضية، انتقادات للحفل المرتقب الذي سيحيه مغني الراب الأمريكي ترافيس ريكس عند الأهرامات في محافظة الجيزة، كما دشنوا هاشتاغ للمطالبة بمنع الحفل.

وينتقد العديد من المصريين المغني الأمريكي بسبب مواقفه من المركزية الإفريقية (الأفروسنتريك)، والزعم بأنه يمارس طقوسًا غريبة في أغانيه.