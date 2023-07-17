دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع سجال كلامي بين القارىء والمنشد الكويتي مشاري بن راشد العفاسي والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على خلفية الجدل الذي أثاره ظهور في سيارة فارهة.

كانت البداية عندما دخل إيدي كوهين على موجة الجدل الدائر حول مظهر القارىء، وكتب في حسابه مُغردًا: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.. تعادي الأخونجية ربنا يرزقك من وسع كدة زي ما حضراتكم شايفين العفاسي".

ورد العفاسي على الإعلامي الإسرائيلي، قائلا: "ما ألومك يا كوهين فأنت أهل للحسد، والظاهر أن هذه التغريدة عورتك".

وأضاف العفاسي: "الإخونجية تاج رأسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون".

كان القارىء والمنشد الكويتي قد أثار جدلا واسعًا بسبب صور له في سيارة فارهة وطائرات، جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

لاحقًا، قال مشاري العفاسي إن اللقطات كانت على هامش زيارة أجراها إلى كندا، وكتب في حسابه في تويتر: "للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".