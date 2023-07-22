(CNN)-- أُلغي مهرجان موسيقي مدته ثلاثة أيام في كوالالمبور بماليزيا، بعد أن انتقد المغني الرئيسي في الفرقة البريطانية The 1975، ماتي هيلي قوانين البلاد المناهضة لمجتمع الميم، وقبّل زميلا له في الفرقة على خشبة المسرح.

ودفع الحادث الذي وقع على المسرح في مهرجان Good Vibes في كوالالمبور، ليلة الجمعة، وزارة الاتصالات في البلاد إلى إلغاء بقية المهرجان.

وتعتبر الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية في ماليزيا ويُعاقب عليها بغرامات، وقد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وفي خطاب مليء بالشتائم خلال عرض الفرقة، الجمعة، تم التقاطه في مقطع فيديو جرت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال هيلي: "لا أرى فائدة من دعوة The 1975 إلى بلد ما، ثم إخبارنا بمن يمكننا ممارسة الجنس معه".

وأضاف هيلي مخاطبًا الجمهور أن الفرقة فكرت في إلغاء العرض، لكنها قررت عدم تخييب أمل الجماهير.

وأردف هيلي في الفيديو قبل أن يصعد إليه عازف الغيتار روس ماكدونالد ويقبله على المسرح: "إذا كنت تريد دعوتي إلى هنا لتقديم عرض...، يمكنك حظري، وسأخذ أموالك، ولكنني فعلت ذلك من قبل، ولا أشعر بالرضا".

وقال مهرجان Good Vibes في بيان عقب الحادث: "يؤسفنا بشدة أن نعلن أن الجدول المتبقي لمهرجان Good Vibes 2023 المقرر له اليوم وغدًا، قد تم إلغاؤه إثر السلوك المثير للجدل والملاحظات التي أبداها الفنان البريطاني ماتي هيلي من فرقة The 1975".

من جانبها، قالت وزارة الاتصالات والرقمنة في ماليزيا: "يلزم هذا القرار بأمر الإلغاء الفوري الصادر في الساعة 1:20 مساء (بالتوقيت المحلي)، 22 يوليو/تموز 2023، من قبل الوزارة".

وأكدت الوزارة على موقفها الثابت تجاه أي طرف يتحدى أو يسخر أو يعارض القوانين الماليزية، وقالت: "نحن نعتذر بصدق لجميع حاملي التذاكر والباعة والجهات الراعية والشركاء".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الشؤون الداخلية الماليزية ومكتب رئيس الوزراء للتعليق.

وأثارت تصرفات ماتي هيلي جدلاً عبر الإنترنت، حيث اشتكى بعض المعجبين من أن تصرفات الفرقة، ستؤدي إلى مزيد من الإجراءات الصارمة للأداء الفني، وستجعل من الصعب على الفنانين الموسيقيين الأداء في ماليزيا في المستقبل.