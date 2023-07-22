دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة ساخرة نشرها عن انقطاع التيار الكهربائي في مصر ولبنان.

وقال ساويرس في التغريدة التي نشرها على صفحته بتويتر: "عندما توفى اديسون مخترع الكهرباء عام 1931م تم اطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له.. وما زالت مصر و لبنان تكرم الرجل كل يوم".

وذكرت بوابة الأهرام أن خطة الحكومة المصرية لتخفيف أحمال الكهرباء جاءت بعد أن "تضاعفت درجات الحرارة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضًا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قد أوضح، تخفيف أحمال الكهرباء، مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، أي يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء الإجازة والموجة الحارة وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.