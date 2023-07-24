إيران تحظر مهرجانًا سينمائيًا بسبب ملصق دعائي لممثلة بلا حجاب

القاهرة، مصر (CNN) – حظرت إيران مهرجانا سينمائيًا بعد أن أظهر ملصق ترويجي ممثلة لا ترتدي الحجاب، غطاء الرأس الذي ترتديه كثير من المسلمات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) السبت.

وقالت الوكالة إن الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الجمعية الإيرانية للأفلام القصيرة حُظرت بعد أن اعتبرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية أن الملصق غير لائق.

وقال بيان لوزارة الثقافة والإرشاد نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، إن "وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أصدر شخصيًا أمرًا بحظر الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الجمعية الإيرانية للأفلام القصيرة السينمائي، بعد استخدام صورة لامرأة بلا حجاب على ملصقها في انتهاك للقانون".

خلال الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء إيران العام الماضي، قامت نساء إيرانيات بحرق الحجاب وقص شعرهن احتجاجًا على قواعد اللباس الإلزامية. واندلعت الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، التي توفيت بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، وفقًا للمعايير التي تفرضها الحكومة.

الصورة، التي تسببت في حظر المهرجان، هي ملصق ترويجي لفيلم 1982 "وفاة يزدغرد" من بطولة سوزان تسلمي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر القنوات الموالية للحكومة، الكشف عن ملصق لامرأة لا ترتدي الحجاب في حفل. ليس من الواضح متى وأين أقيم الحفل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلا عن بيان وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: "هذه الصورة تتعلق بمشهد... في فيلم تم إنتاجه قبل أن يكون الحجاب إلزاميًا. بالنظر إلى الحساسيات الحالية بشأن خلع الحجاب، فإن نشر الملصق يعتبر مخالفًا للمصالح الاجتماعية".