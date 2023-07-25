مصر.. القبض على شابين حاولا إلقاء كلبين من شرفة شقة بـ"قصد المزاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة المصرية، الاثنين، القبض على شابين ظهرا في صورتين بشرفة شقة خلال محاولة إلقاء كلبين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "فى إطار جهود كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على فيسبوك يتضمن صورتين يظهر خلالهما شخصين بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكا بكلب خارج الشرفة محاولا إلقائه، بالفحص تم تحديد الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية ولأحدهما معلومات جنائية".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كلبين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد المزاح".

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".