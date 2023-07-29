(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، علنًا بابنة نجله هانتر بايدن لأول مرة، وكسر الصمت الذي طال أمده بشأن هذه المسألة، من خلال وصف الوضع بأنه "مسألة عائلية".

وقال بايدن في بيان كانت مجلة "People" أول من أوردته: "يعمل ابننا هانتر ولوندن والدة نافي، معا لتعزيز علاقة تصب في مصلحة ابنتهما، مع الحفاظ على خصوصيتها قدر الإمكان في المستقبل". وتابع البيان: "هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية".

وأضاف: "جيل وأنا نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بمن فيهم نافي"، كما جاء في البيان.

والبيان هو أول اعتراف لعائلة بايدن الأول بحفيدته السابعة.

وتحدث الرئيس إلى ابنه وعائلته حول الوضع العام لحفيدته نافي، وأنه يريد الأفضل لها، بما في ذلك ربما الالتقاء بها في وقت ما، وفقا لمصدر مطلع.

وأصبحت المسألة حساسة سياسيًا في الأشهر الأخيرة، مع دخول مأزق هانتر بايدن القانوني إلى دائرة الضوء.

وأنجبت لوندن روبرتس، وهي امرأة من أركنساس، طفلة وادعت أن هانتر بايدن هو أبوها في عام 2019. لكنه نفى الأبوة، إلا أنه بعد أن أكد اختبار الحمض النووي أنه هو الأب، وافق في النهاية عام 2020 على دفع 20 ألف دولار شهريًا دعمًا للطفلة.

وسعى هانتر بايدن إلى تقليل المدفوعات الشهرية، وقام الشهر الماضي بتسوية قضية إعالة الطفلة. وكجزء من الصفقة، سيقدم هانتر بايدن بعض لوحاته لابنته، التي يمكنها إما الاحتفاظ ببعض من اختيارها، أو الاحتفاظ بالمال لأي من مبيعات تلك اللوحات.

كما أسقطت روبرتس محاولتها لتغيير الاسم الأخير للفتاة إلى "بايدن"، وفقا لإيداع المحكمة.

وفي ملفات المحكمة في أبريل/ نيسان الماضي، قالت روبرتس إن هانتر بايدن "لم ير أو يتصل" بابنته البالغة من العمر 4 سنوات، وإن الرئيس بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن "ما زالا منفصلين" عن حفيدتهما.

وأشار مصدر مطلع على الوضع إلى الإجراءات القانونية المثيرة للجدل للتفكير في سبب اعتراف عائلة بايدن الآن بحفيدتهم السابعة.

وقال المصدر: "عليك أن تتذكر أنه كانت هناك بعض الإجراءات القانونية المثيرة للجدل إلى حد ما بين والدي نافي حتى قبل أسابيع قليلة فقط. وكجد، يتبع بايدن خطى هانتر".

وأردف المصدر: "إنهم كانوا - وما زالوا - يمنحون هانتر ولوندن المكان والوقت لاستكشاف الأمور".

وأضاف المصدر الآن بعد أن تم حل الكثير من الأمور القانونية: "يعمل والدا نافي على إيجاد طريق للمضي قدمًا يكون أفضل بالنسبة لها".

وقال المصدر المطلع: "واجهت آلاف العائلات ظروفا متشابهة، حيث تعاملت مع ذلك على انفراد، مقابل الشهرة، إذ توجد فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، والجميع يريد لها ما هو أفضل، بما في ذلك جميع أجدادها".