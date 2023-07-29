أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.. كيف يؤثرّ تغير المناخ على السياحة في منتجعات التزلج على الجليد؟

(CNN)-- عُثر على بقايا متسلق جبال ألماني فُقد قبل 37 عامًا أثناء المشي على طول نهر جليدي بالقرب من مدينة ماترهورن الشهيرة في سويسرا، حيث أدى ذوبان الأنهار الجليدية إلى عودة ظهور الأجسام والأشياء التي يعتقد أنها فقدت منذ فترة طويلة.

قالت الشرطة في كانتون فاليه، في بيان الخميس، إن متسلقين كانوا يتنزهون على طول نهر ثيودول الجليدي في زيرمات في 12 يوليو/ تموز اكتشفوا رفات بشرية وعدة قطع من المعدات.

وقالت الشرطة في بيان: "تحليل الحمض النووي مكّن من التعرف على متسلق الجبال الذي كان مفقودًا منذ عام 1986. في سبتمبر/ أيلول 1986، تم الإبلاغ عن أن متسلقا ألمانيًا، كان يبلغ من العمر 38 عامًا في ذلك الوقت، في عداد المفقودين بعد عدم عودته من نزهة".

وقالت الشرطة إن عمليات البحث عن المتسلق المختفي في ذلك الوقت باءت بالفشل.

وأضافت الشرطة، الخميس، أن رفات المتسلق خضعت لتحليل الطب الشرعي في مستشفى فاليه، مما سمح للخبراء بربطها بالاختفاء الذي حدث في عام 1986.

ولم تقدم الشرطة معلومات إضافية عن هوية متسلق جبال الألب الألماني ولا عن ظروف وفاته.

نشرت السلطات صورة لحذاء وحيد للمشي لمسافات طويلة مع أربطة حمراء بارزة من الثلج، إلى جانب بعض معدات المشي التي كانت تخص الشخص المفقود.

وخلصت الشرطة في البيان إلى أن "ركود الأنهار الجليدية يسلط الضوء بشكل متزايد على متسلقي الجبال المفقودين الذين تم الإبلاغ عن فقدهم منذ عدة عقود".

يأتي اكتشاف بقايا المتسلق الألماني في الوقت الذي كشف فيه العلماء في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هذا الشهر في طريقه ليكون الأكثر سخونة على كوكب الأرض منذ حوالي 120 ألف عام.

قالت عالمة الجليد ليندسي نيكولسون بجامعة إنسبروك في النمسا لشبكة CNN، الجمعة، إن تقلص الأنهار الجليدية بسبب تغير المناخ أدى إلى اكتشاف جثث المتسلقين الذين اختفوا.

وأضافت نيكولسون: "مع انحسار الأنهار الجليدية، ستظهر أي مادة - بما في ذلك الأشخاص الذين سقطوا فيها أو عليها ودفنوا بسبب الثلوج اللاحقة". وقال نيكولسون إن جميع الأنهار الجليدية تذوب بسرعة كبيرة وتنحسر عبر جبال الألب الأوروبية.

وسجّلت الأنهار الجليدية السويسرية العام الماضي أسوأ معدل ذوبان لها منذ أن بدأت السجلات قبل أكثر من قرن من الزمان، حيث خسرت 6٪ من حجمها المتبقي في عام 2022، أي ضعف الرقم القياسي السابق لعام 2003 تقريبًا.

كان الذوبان شديدًا في عام 2022، حيث عادت الصخور العارية التي ظلت مدفونة لآلاف السنين إلى الظهور مرة أخرى في موقع واحد بينما تم انتشال الجثث وحتى الطائرة المفقودة في مكان آخر في جبال الألب منذ عقود.

في عام 2015، تم العثور على رفات اثنين من المتسلقين اليابانيين الذين فقدوا في ماترهورن في عاصفة ثلجية عام 1970، وتأكدت هويتهم من خلال اختبار الحمض النووي لأقاربهم.

توصلت دراسة جديدة إلى أن ما يصل إلى نصف الأنهار الجليدية في العالم يمكن أن يختفي حتى لو تم تحقيق أهداف مناخية طموحة.

وقالت نيكولسون: "تشهد الأنهار الجليدية اتجاهًا طويل الأمد للذوبان"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث تساهم "سنوات الثلوج المنخفضة" في المشكلة.

كما أن انخفاض كمية الثلج يقترن جزئيًا بالتغير في درجات الحرارة، لأن ما يحدث هو بعض الترسبات التي ... قد تكون على شكل ثلج، وتأتي الآن على شكل مطر. وأضافت نيكولسون: "هذا لا يساعد الأنهار الجليدية، بل يعمل ضدها".

حتى إذا تم تحقيق الأهداف المناخية الطموحة، فقد يختفي ما يصل إلى نصف الأنهار الجليدية في العالم بحلول نهاية القرن، وفقًا لبحث حديث.

وحذّر نيكولسون: "إذا واصلنا الانبعاثات التي نرسلها الآن، فإننا نتطلع إلى منطقة جبال الألب المنحلة إلى حد كبير لأجيال قادمة - وهذا أمر محزن للغاية".

سيكون لاختفاء الأنهار الجليدية آثار متتالية، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير المياه العذبة لما يقرب من ملياري شخص، وهي أيضًا مساهم رئيسي في ارتفاع مستوى سطح البحر.