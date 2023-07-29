الأميرة رجوة بأحدث ظهور مع ولي عهد الأردن وشقيقه تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة هي أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الحسين بن عبدالله الثاني وسط تفاعل.

الصورة المتداولة نشرتها الأميرة الأردنية، عالية الحسين على صفحتها بإنستغرام قائلة بتعليق: "مع الاحباء الامير الحسين والاميرة رجوة الحسين والامير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين".

والأميرة عالية هي عمه ولي العهد الأردني وابنة العاهل الأردني، الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.

وظهر بالصورة التي نشرتها الأميرة عالية، الأمير هاشم شقيق ولي العهد الأردني.