فيديو متداول لمخالفات خليجيين في لندن يثير تفاعلا.. وخلف الحبتور يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون مع مقطع فيديو متداول، نشره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الأحد، عبر تويتر، أظهر شبابًا خليجيين في العاصمة البريطانية لندن، يرتدون الزي الخليجي، ويقومون ببعض المخالفات، منها حمل الهاتف المحمول أثناء القيادة، والركوب في خلفية السيارة.

وقال الحبتور في تغريدة في حسابه على تويتر: "لم نعهد من شبابنا، وشباب دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، عدم المبالاة وعدم الاكتراث وتعمُد إزعاج الناس في شوارع أوروبية مهمة، وبصورة مسيئة حقاً".

وأضاف الحبتور: "فما رأيته ورآه غيري كثيرون من مشاهد مسيئة ومخالفة للقوانين، في أحد أهم وأشهر شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، بالتأكيد أمر مُزعج وغير مقبول إطلاقاً، رُغم أنه لا يمثل سوى قلة قليلة جدًا غير ملتزمة من أبناء دول المجلس، في حين أن غالبية الشباب ملتزمون ومهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية".

وأردف الحبتور قائلا:" الإنجليز والسواح وشعوب العالم أجمع التي رأت هذه المشاهد، سواء واقعيًا أو على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعرفون من هم هؤلاء، ولا يعرفون أسمائهم، أو هوياتهم، لكنهم حتمًا يعرفون شيئًا واحدًا.. وهو أنهم (خليجيون)، لذلك فإن أي انطباع سيء أو تعليق أو كلام مسيء، سيتم توجيهه لشعوب دول المجلس بشكل عام، وليس لهؤلاء الأفراد، فالعربي في الخارج دائماً لا يمثل نفسه، بل يمثل دولته وعروبته".

وختم الحبتور: "شخصيًا، أرفض هذه التصرفات، وأتمنى ألا يتكرر هذا المشهد في أي مكان في العالم، وأتمنى أن أشاهد شباب الخليج في أبهى صورة وفي أفضل المواقع والمراتب العالمية، وألا تؤثر هذه التصرفات المسيئة، والتي لا داعي لها أبدًا، على سُمعة وصورة شبابنا في أوروبا والعالم".

ونشر مغردون ونشطاء مقطع الفيديو على تويتر، الذي يعود لحساب باسم @majles.2023 على تطبيق تيك توك، منذ أيام، وتداوله العديدون عبر حسابتهم في تويتر.

وتفاعل مغردون مع محتوى الفيديو، وقال أحدهم: "احترام القوانين والنظام ثقافة لا يمتلكها البعض للأسف".

وقال آخر: "هي محاولة غير بريئة ومدفوعة لإعادة تأكيد الصورة النمطية للعربي الخليجي في الذهنية الغربية بعد أن اختلفت لأسباب عدة أهمها دبي ونجاحها ."

وكتب مغرد ثالث: "عار على مجتمعنا الخليجي، مثل هذه الحماقات لا تمثل مواطني دول الخليج ولا دولة الكويت بالتحديد والتي هم منها".

وكتب مغرد آخر: "حديث النعمة بتشوفه دائمًا يحاول لفت الأنظار بتصرفات شاذة".