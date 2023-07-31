دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الفنانة المصرية فيفي عبده، إن منشورها في انستغرام الذي بدا أنه يدافع عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قبل أن تحذفه لاحقًا، لم يكن هدفه مهاجمة الفنان السعودي محمد عبده.

خلال الساعات الأخيرة، جرى تداول صورة لمنشور عبر خاصية القصص القصيرة في انستغرام، كان منسوبًا لحساب فيفي عبده. تضمن المنشور مقطع فيديو مأخوذ من تطبيق تيك توك، تغنى خلاله شيرين، بينما كُتب على الفيديو عبارة تهاجم الفنان محمد عبده، بعد انتقاد منسوب له بحق شيرين.

في منشورها الجديد عبر انستغرام، قالت فيفي عبده: "أولاً فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده، ده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدًا ولو نزلت فيديو لأغنية لشيرين عبدالوهاب فأكيد أنا ما قرأتش الكلام اللي مكتوب عليه، أنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير".

وأضافت: "ولو كنت قرأت الكلام أكيد مكنتش نزلتها ولما بنتي فتحت الستوري وشافتها شالتها فورًا، وده عيب إني مكملتش دراستي ومقرأتش الكلام".

واختتمت تعليقها، قائلة: "أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده وبلاش بروباجندا ملهاش لازمة من الميديا أكيد واضح إنها مش مقصودة".