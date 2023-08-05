دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو وصورا للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو يتجول في العلمين بالساحل الشمالي، شمال مصر، ويلتقط صورا مع أطفال مصريين بطريقة عفوية وبسيطة دون حراسة، مما أثار تفاعلا.

ونشر موقع قناة "القاهرة 24" عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة، صورا للرئيس الإماراتي وهو يتجول في منطقة الساحل الشمالي.

وذكر موقع القناة أن "رئيس تحريرها محمد المملوك التقط صورا مع محمد بن زايد خلال تجوله بين عامة الناس".

وقال الموقع: "الزميل محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24 يحظى بلقاء الشيخ محمد بن زايد خلال وجود سموه في الساحل الشمالي ولقائه العفوي مع المصريين الذين يحبهم ويحبونه".

كما تداول مغردون مقطع فيديو للرئيس الإماراتي وهو يأخذ صورا مع مصريين بينهم أطفال بطريقة عفوية، وهو ما أثار تفاعلا.

وجاءت أبرز تعليقات المغردين عبر منصة "إكس" كالتالي: