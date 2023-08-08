دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الممثلة اللبنانية، داليدا خليل، على الجدل الذي أثارته صورها مع الفنان المصري، عمرو دياب، والتي تضمنت إحداها "قبلة" مؤكدة أنها طلبت منه ذلك بشكل عفوي.

وقالت خليل في تصريحات لـ"ET بالعربي": "هي مجرد صورة أو ثلاثة صور"، وعند سؤالها عن القبلة في إحدى الصور، قالت الممثلة اللبنانية: "لقد طلبت منه أن يُقبلني فقبلني... هكذا كان الأمر بشكل عفوي".

وتابعت داليدا خليل: "كنت في مشروعه (عمرو دياب) في الساحل مع أصدقائي وشعرت بالحماس عندما علمت بوجوده في المشروع وطبعا أنا من أشد المعجبات بعمرو دياب".

وأضافت الممثلة اللبنانية قائلة: "لا يمكن إنكار أنه شخصية مميزة وملهمة وهو أسطورة بكل معنى الكلمة ومثيرة للقيل والقال مهما فعل وهذا ما حدث".

وعن إمكانية مشاركتها في فيديو كليب مع "الهضبة" قالت خليل: "لم نتحدث بالأمر لقد كان حديثا ممتعا وتحدثنا على عجل بكل بساطة وعفوية".

ونشرت الممثلة اللبنانية قبل أسبوع تقريبا صورا لها مع عمرو دياب تضمنت إحداها قبلة على صفحتها على "إنستغرام"، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.