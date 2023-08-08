القاهرة، مصر (CNN)-- استقبلت دور العرض السينمائي في مصر مؤخرا، فيلمي "مرعي البريمو" بطولة الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، لينضما إلى سباق أفلام موسم صيف 2023، والذي يشهد منافسة ساخنة بين نجوم الصف الأول على تحقيق أعلى إيرادات، إلا أن نقاد أجمعوا على أن الفيلمين خيبا آمال الجمهور، وأن البطلان وقعا في فخ التكرار.

وبدأ عرض فيلم "مرعي البريمو" يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، وقبل هذا العرض اعترف هنيدي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن أفلامه السابقة "لم تعجب الجمهور"، ووعد بأن "يعود بقوة من خلال فيلمه مرعي البريمو"، ولذلك استعان بالمخرج سعيد حامد، والذي أخرج له أفلام ناجحة أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"جاءنا البيان التالي"، و"همام في أمستردام"، كما استعان بالفنانة غادة عادل، التي شاركته في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وكذلك استعان بالموسيقار خالد تميمة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن "موسم الصيف شهد طرح فيلمين للفنانين محمد هنيدي، ومحمد رمضان، واللذان يراهنا على تحقيق إيرادات قوية في شباك تذاكر السينما، خاصة وأن أفلاهما الأخيرة لم تحقق نجاحا على مستوى الإيرادات، إلا أنهما خسر هذا الرهان، وكررا نفس المحتوى الذي قدموه في أفلامهما السابقة مع تغيير بسيط".

وقدم محمد هنيدي عدة أفلام خلال السنوات الماضية، لم تحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر آخرها "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، و"الإنس والنمس"، و"يوم مالوش لزمة".

وأوضح الشناوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب "عدم نجاح" فيلم مرعي البريمو، قائلا إن محمد هنيدي "قدم شخصية الصعيدي في فيلم مرعي البريمو، وهي نفس الشخصية التي سبق أن قدمها في أفلامه الماضية بداية من أولى أفلام قدمها ببطولته وهو صعيدي في الجامعة الأمريكية، وبنفس تكرار الإفيهات باستثناء ظهور في لقطتين بدون باروكة، كما أنه الفيلم لم يشهد أي إبداع على مستوى الإخراج".

وأضاف: "أما بالنسبة لمحمد رمضان، فقد حقق فيلمه عبده موتة إيرادات قوية في شباك التذاكر عند طرحه في عام 2012 إلا أنه على مدار الـ11 عاما الماضية لم يستطع تجاوز إيرادات هذا الفيلم، رغم نجاحه في تحقيق مشاهدة مرتفعة في الأعمال الدرامية، خاصة عندما يجتمع في ثنائية مع المخرج محمد سامي، بينما أدائه في المسرح كان معقولا، إضافة إلى ذلك فإنه النجم السينمائي الوحيد الذي نجح في الغناء، واستطاع تقديم حفلات غنائية ناجحة، وأصبح يشكل رقما في الإنتاج الغنائي، ولكنه في السينما ليس نمبر وان كما الحال في الدراما، عكس كريم عبدالعزيز الذي يحتل حاليا المركز الأول في شبكات التذاكر في السنوات الأخيرة بأفلام بيت الروبي وكيرة والجن والفيل الأزرق".

وتابع أن "اللافت تفوق محمد هنيدي بفيلمه مرعي البريمو في الإيرادات على فيلم محمد رمضان، رغم ضعف مستوى أفلام الأول خلال الفترة الماضية، وتقديمه فيلم ضعيف فنيا وإخراجيا".

ويرى طارق الشناوي أسباب "عدم نجاح" أفلام محمد هنيدي الأخيرة، إلى "سيطرته بالكامل على كل العمل الدرامي"، موضحا أن "فيلم مرعي البريمو من فكرة وإنتاج محمد هنيدي، كما أنه اختار كل الأبطال المشاركين في العمل، وهذه المشكلة تواجه معظم النجوم في مصر الذين أصبحوا يسيطرون على العمل بشكل كامل، وخروجهم من دائرة عدم النجاح للأفلام يتطلب التوقف عن السيطرة على الأعمال".

كما يرى الشناوي أن "الفنان كريم عبدالعزيز هو أذكى نجوم هذا الجيل من الفنانين؛ لانضباطه في التعامل مع النجومية، والسماح للمشاركين معه في الأعمال الفنية بالقيام بدورهم، ولذا تكتمل كل عناصر المنظومة، بدليل على ذلك أنه الفنان الوحيد الذي حققت أفلامه الأخيرة إيرادات ضخمة جعلته في صدارة الفنانين المصريين في الوقت الحالي".

من جانبه، قال الناقد الفني نادر عدلي إن "موسم أفلام الصيف هذا العام شهد منافسة بين نجوم الصف الأول في السينما المصرية، حيث بدأ بمنافسة بين كريم عبدالعزيز، وأميرة كرارة، وانضما لهما محمد رمضان، ومحمد هيندي، لمحاولة الاستفادة من هذا الموسم في تحقيق أعلى الإيرادات؛ لأنه الموسم الأكثر إقبالا من الجمهور بين مواسم عرض الأفلام طوال العام، لتزامنه مع إجازة الصيف، وفتح دور عرض في المصايف لا تتواجد طوال العام".

ويتنافس في دور العرض السينمائي في مصر خلال الفترة الحالية 7 أفلام طرحت 4 أفلام منها خلال إجازة عيد الأضحى وهي "بيت الروبي"، و"البعبع"، و"مستر إكس"، و"تاج"، و"مطرح مطروح"، ومع بدء الموسم الصيفي طرح فيلمي "مرعي البريمو"، و"ع الزيرو"، فيما ينتظر طرح 5 أفلام خلال الشهر الحالي وهم "البطة الصفرا"، و"العميل صفر"، و"وش في وش"، و"خمس جولات"، و"فوي فوي فوي".

وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "فيلم مرعي البريمو يواجه انتقادات فنية مع الأيام الأولى من عرضه، وخيب آمال جمهوره، رغم أن هنيدي أعلن أنه سيعود من خلاله بقوة للسينما".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن إحدى شركات دور العرض، تحقيق فيلم "مرعي البريمو" إيرادات تجاوزت 5.5 مليون جنيه (179.7 ألف دولار) في أول 4 أيام عرض بالسينما المصرية.

فيما قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس إن "هنيدي يحاول من خلال فيلم مرعي البريمو، العودة لصدارة شباك التذاكر بالسينما، بعدما واجهت مسيرته الفنية مراحل صعود وهبوط منذ ظهوره في تسعينات الفرن الماضي، حيث بدأ مشواره الفني بتحقيق إيرادات ضخمة عبر أفلام ببطولة جماعية أبرزها إسماعيلية رايح جاي وبعدها صعيدي في الجامعة الأمريكية، وبعدها واصل تحقيق إيرادات ضخمة ببطولة منفردة بتوليفة قائمة على عناصر محددة منها المخرج سعيد حامد، إلا أن أفلامه في السنوات الماضية لم تحقق نجاحا على مستوى الإيرادات".

وأضافت موريس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "هناك ظاهرة لنجوم السينما المصرية خلال الفترة الحالية وهي إنتاجهم لأفلام ببطولتهم وأبرزهم محمد هنيدي والذي أنتج فيلم مرعي البريمو، وتامر حسني والذي ألف وأخرج فيلم تاج، وقد يرجع ذلك إلى اعتقاد هؤلاء النجوم عدم حصولهم على حقهم من النجومية، رغم الشهرة والنجاح الذي حققوه خلال الفترة الماضية".