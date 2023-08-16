دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، توقيع عقوبات على منظمي "فعالية مخالفة للسلوك والذوق العام" في نجران جنوبي غرب المملكة.

وقالت الهيئة العامة للترفيه، في بيان عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقًا): "رصدت الفرق الرقابية للإدارة العامة للرقابة والإشراف في الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع إمارة منطقة نجران، مخالفة عدم الالتزام بالسلوك الاحترافي، والخروج عن الذوق العام على أحد منظمي الفعاليات الترفيهية، وذلك خلال إحدى الفعاليات المقامة مؤخرًا".

وعاقبت الجهات الإشرافية التابعة لهيئة الترفيه المخالف بـ"سحب تصريح المنظم، وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الترفيهية".

وأكدت الهيئة العامة للترفيه "حرصها على تقديم خيارات ترفيهية تتسم بالتنوع والجودة وفق أعلى المعايير التي تنص عليها الأدلة الصادرة من الشؤون التنظيمية في الهيئة، إلى جانب مراعاة الذوق العام في جميع الفعاليات".

جاء بيان الهيئة بعد ردود فعل سلبية عبر الشبكات الاجتماعية تجاه ظهور فتاة وهي تغني وتتمايل على مسرح "مهرجان صيف نجران". أثارت اللقطات المصورة لتلك اللحظات حالة من الجدل.