القاهرة، مصر (CNN) -- ارتفعت إيرادات الأفلام في مصر بموسم الصيف 2023 إلى 282 مليون جنيه (9.1 مليون دولار)-بحسب أحد الموزعين- وذلك من حصيلة عرض أكثر من 10 أفلام مصرية وأجنبية بحوالي 500 شاشة عرض سينمائي، وينتظر عرض أفلام جديدة خلال الموسم الحالي.

وبدأ موسم صيف 2023 بعرض 5 أفلام خلال إجازة عيد الأضحى وهم: "بيت الروبي"، و"البعبع"، و"مستر إكس"، و"تاج"، و"مطرح مطروح"، ومع مطلع شهر أغسطس/آب طرح فيلمي "مرعي البريمو"، و"ع الزيرو"، وفي منتصف الشهر الحالي طرحت أفلام "البطة الصفرا"، و"العميل صفر"، و"وش في وش"، و"خمس جولات"، وذلك قبل أن يتم سحب فيلم "مطرح مطروح" خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة بلغت 2.6 مليون جنيه (84.7 ألف دولار).

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام المصرية، واصلت تحقيق زيادة في الإيرادات محليًا منذ جائحة كورونا، وسجل موسم الصيف الحالي الأعلى إيرادات مدفوعًا بزيادة عدد الأفلام المعروضة هذا العام لأكثر من 10 أفلام، وزيادة أسعار التذاكر ليصل المتوسط 100 جنيه (3.24 دولار)، وكذلك زيادة دور العرض وعدد الشاشات إلى حوالي 500 شاشة عرض، نتيجة افتتاح العديد من المراكز التجارية بالمدن الجديدة، متوقعًا استمرار زيادة الإيرادات خلال الأيام المتبقية من الموسم.

وأضاف الدفراوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن فيلم "بيت الروبي" تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية هذا الموسم وعلى مدار تاريخ السينما المصرية محققًا أكثر من 122 مليون جنيه (4 ملايين دولار) منذ عرضه قبل 8 أسابيع، ولا يزال يُعرض في أكثر من 100 دار عرض، متوقعًا أن يسجل الفيلم مزيدا من الأرقام القياسية خلال هذا الموسم مدفوعًا بالإقبال المرتفع من الجمهور، وارتفاع أسعار تذاكر السينما.

وتابع أن فيلم "تاج" جاء في المركز الثاني بإجمالي إيرادات يتجاوز 45 مليون جنيه (1.5 مليون دولار) خلال 7 أسابيع عرض، يليه فيلم "البعبع" بإيرادات فاقت أكثر من 42 مليون جنيه (1.4 مليون دولار)، وفي المركز الرابع "مستر أكس" بأكثر من 30 مليون جنيه (975.2 ألف دولار)، ويليهم أفلام "مرعي البريمو"، و"ع الزيرو" محققين إيرادات أكثر من 12 مليون جنيه (408.6 ألف دولار)، و9.5 مليون جنيه (309.7 ألف دولار)، على التوالي، خلال أسبوعين عرض، هذا بخلاف الأفلام الأجنبية "أوبنهايمر"، و"باربي"، وحققا إيرادات مرتفعة.

وقال إن هناك إقبال من المنتجين على عرض العديد من الأفلام خلال موسم الصيف الحالي، حيث تم طرح 3 أفلام منذ 3 أيام، وينتظر طرح فيلم "أولاد حريم كريم" يوم 30 أغسطس/آب الجاري، وبعده سيتم طرح فيلم "حسن المصري"، على أن يتم طرح فيلم جديد شهريًا حتى دخول موسم رأس السنة، وإجازة نصف العام، وخلاله سيتم عرض فيلم "أبو نسب" لمحمد عادل إمام، و"شماريخ" لآسر ياسين.

ونوه محمود الدفراوي، إلى أن الأفلام المصرية حققت إيرادات في التوزيع الخارجي، ولكن ليس لديه قائمة بحجم هذه الإيرادات، كما أن الأفلام الأجنبية المعروضة داخليًا استحوذت على نسبة معقولة من الإيرادات.

من جانبه قال الناقد الفني أندروا محسن، إن موسم صيف عام 2023 تميز بزيادة في عدد الأفلام المعروضة عن السنوات السابقة، وكذلك نوعية الأفلام المعروضة، كما شهد مشاركة لكبار نجوم السينما المصرية مثل محمد هنيدي، ومحمد رمضان، وكريم عبد العزيز، إضافة إلى تقديم فنانين لبطولة مطلقة لأول مرة مثل أكرم حسني، وفيلم آخر لمجموعة من الوجوه الشابة، وينتظر طرح أفلام جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محسن، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن فيلم "بيت الروبي" تصدر الإيرادات بفارق كبير عن الأفلام التي عرضت في خلال فترة عرضه، ليصبح الفنان كريم عبد العزيز نجم صيف هذا العام، وسننتظر حتى نهاية الموسم لتحديد من ينافسه على لقب الأفضل في هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فيلم "وش في وش" يعتبر هو المميز هذا العام سواء على مستوى الكتابة أو صناعة الكوميديا، في حين أن فيلمي "تاج" لتامر حسني، و"مرعي البريمو" لمحمد هنيدي لم يكونا على المستوى المطلوب.