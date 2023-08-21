دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الفنان المصري، محمد الحلو، على الجدل الذي أُثير بسبب جملة "عمار يا سعودية" في أحدى أغانيه خلال حفل في المملكة مؤكدا أنه كان "يُجامل" الشعب السعودي بسبب حفاوة الاستقبال الذي حظي به، في حين أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إقامة حفل ثاني لمحمد الحلو في المملكة.

وقال محمد الحلو في مداخلة عبر برنامج تلفزيوني مصري: "استُقبلت بحفاوة من الجمهور.. الجمهور راقي جدا... واعي جدا... يعني أنا أتكسف لو ما قولتلهومش حاجة... لو ما رحبتش بيهم".

وتابع الفنان المصري قائلا: "وأنا من ساعة ما خرجت من الطيارة لحد ما رجعت للطيارة.. حفاوة وكرم ورقي... مع الفنانين المصريين كلهم... فانا مرة وحدة رحت قايل عمار يا سعودية.. من قلبي... يعني أنا ما غيرتش إسكندرية... إسكندرية دي روح قلبي على فكرة"، وأردف قائلا: "لكنني وددت أن أجاملهم".

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر صفحته على "فيسبوك" إقامة حفل ثان للفنان المصري في السعودية إذ كتب: "الحقيقة لم نكتفي من اداء الفنان الكبير محمد الحلو … لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة".

من جانبه، كتب أحد مستخدمي "إكس" تعليقا على الهجوم الذي تعرض لها الحلو: " بصراحة الناس بتقسوا على بعض الفنانين ياما فنانين عرب بيقولوا اكتر من كدا عن مصر فالمجاملة دون ابتذال مقبولة في الموقف دا بردو".

ورد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على المنشور بالقول: "أنا معاك… والكلام مش زيادة.. عادي ان الانسان يشكر اللي ضايفه".