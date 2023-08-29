جدل بعد ترتيل ملحن مصري القرآن على إيقاع موسيقى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر مُلحن مصري رفقة قراء ومنشدين خلال مقطع فيديو، عندما كان ممسكًا بآلة العود وهو يتلو إحدى آيات القرآن بإيقاع موسيقي.

في الفيديو، كان الملحن أحمد حجازي، الذي يملك أكاديمية للتدريب على الغناء والعزف، يقرأ الآية 81 من سورة "يس" بإيقاع موسيقي، بغرض تعليم المنشدين مقامات القراءة، حسب ما أوردته صحف مصرية.

ولّد الفيديو المتداول آلاف التفاعلات، وسط موجة من التعليقات التي جاءت غالبيتها سلبية.

من جانبه، قال الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، في مداخلة مع قناة "etc"، إن وجود جلسة تجمع بين العود والملحن وقراء القرآن يعد "أمرًا ممنوعًا... لا يُجمع بينهما، فجلسة القرآن تحضرها الملائكة".

ونفى حشاد صحة الحديث عن ضرورة تعلم المقامات الموسيقية من أجل تعلم قراءة القرآن، وقال إن "القرآن الكريم نزل بتجويده ملحنًا من عند الله"، وأنه بمجرد تعلم أحكام قراءة القرآن فإن القارىء يتعلم طريقة قراءته للوصول إلى قلب المستمع.

ونقلت صحف مصرية تصريحات منسوبة إلى الملحن، قال خلالها إنه لم يرتكب شيئا خاطئًا، مُشيرًا إلى أن القراء يلجأون إليه لتعليمهم أصول المقامات الصحيح، وهو ما يتطلب تعلّمها على آلات موسيقية.

حسب فتاوى عديدة لدار الإفتاء المصرية، تقول إحداها إنه "لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ".

وتقول فتوى أخرى إنه "لا يجوز غناء وتلحين آية من القرآن الكريم بأي صورة من الصور أو إخراج الآية عن الطريقة الصحيحة للتلاوة".