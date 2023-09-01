إعلان وفاة الشاعر كريم العراقي.. وبغداد تستعد لنقل جثمانه من أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، وفاة، الشاعر الكبير كريم العراقي، في أحد مستشفيات أبوظبي، متأثرا بمرض عضال، وأمر رئيس الحكومة، وزارة النقل باستكمال الإجراءات لنقل جثمانه ليُوارى الثرى في العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).

ونعى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الشاعر الراحل كريم العراقي، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي أغنى الثقافة والفن بالكثير من الأعمال المبدعة".

وأضاف: "تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، التعازي بوفاة الشاعر الكبير كريم العراقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الباري عزّ وجل، يتقدم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بالتعزية إلى الأسرة الثقافية والفنية برحيل الشاعر كريم العراقي، إثر مرض عضال، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية".

ووجّه السوداني "وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الشاعر الفقيد ليُدفن في العراق"، طبقا لـ(واع).

ومن جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي على صفحته الرسمية بفيسبوك: "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".