رد فعل شاب فلسطيني تثير تفاعلا بعد إنقاذه طفلة علق رأسها بزجاج سيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرّم الدفاع المدني الفلسطيني شابًا فلسطينيًا، الاثنين، بعد مبادرته بإنقاذ طفلة من الموت في مدينة بيت لحم.

وقال بيان للدفاع المدني الفلسطيني، إن مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل كرّم الشاب أحمد وليد خليل من سكان مدينة بيت لحم "على شجاعته وجرأته في إنقاذ طفلة تعرضت لحادث مؤسف".

وأشاد اللواء العبد ابراهيم بالتصرف الذي وصفه بـ"النبيل"، قائلا إن "العناية إلالهية تحققت بتدخل الشاب أحمد في الوقت الحاسم بقيامه بكسر زجاج مركبة قد علق رأس الطفلة به مما عرضه لإصابة متوسطه في كفه".

مقطع الفيديو التقطته كاميرا مراقبة وجرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية، وسط إشادة برد فعل الشاب ومسارعته بكسر زجاج سيارة علق به رأس الطفلة.