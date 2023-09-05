دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تفاعلا، الإثنين، بعد نشره صورة مع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أعرب فيها عن أنه "لا يُفضل التصوير مع من هو أطول منه".

وقال آل الشيخ عبر صفحته على "إكس": "مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB".

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: "إن شاء الله نشوف شي مميز لعملاء البنك في موسم الرياض".

وختم آل الشيخ بالقول: "(ما احب اصور مع احد اطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم)"، حسب قوله.

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