تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بصورة مع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "ما أحب أتصور مع أحد أطول مني"

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بصورة مع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "ما أحب أتصور مع أحد أطول مني"
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تفاعلا، الإثنين، بعد نشره صورة مع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أعرب فيها عن أنه "لا يُفضل التصوير مع من هو أطول منه".

وقال آل الشيخ عبر صفحته على "إكس": "مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB".

وأردف رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا: "إن شاء الله نشوف شي مميز لعملاء البنك في موسم الرياض".

وختم آل الشيخ بالقول: "(ما احب اصور مع احد اطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم)"، حسب قوله.

وفيما يلي أبرز التعليقات على المنشور:

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.