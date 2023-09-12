(CNN)-- أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، أنه وشريكته المغنية الكندية السابقة، غرايمز لديهما طفل ثالث معا، وأن اسمه غير شائع مثل أشقائه.

وأُطلق على الطفل اسم Tau Techno Mechanicus، حسب ما كتب ملياردير التكنولوجيا في منشور على موقع "إكس"، (تويتر سابقا)، الأحد.

وكان ماسك، الذي يمتلك الشبكة الاجتماعية، يرد على منشور من حساب الأخبار الترفيهية Pop Base، التي ذكرت أن أسماء أطفاله الثلاثة من غرايمز "X Æ A-Xii، Exa Dark Sideræl Musk، Techno Mechanicus".

وظل وجود الطفل سرا حتى وقت قريب.

وانفصل ماسك وغرايمز في سبتمبر/أيلول عام 2021، لكن المغنية كندية المولد، كلير باوتشر وصفت حالة العلاقة بينهما بأنها "مرنة للغاية".

وفي مقابلة أجريت في مارس/آذار عام 2022 مع مجلة "فانيتي فير"، كشفت أن Exa Dark Sideræl Musk ولد عن طريق أم بديلة في ديسمبر/كانون الأول عام 2021.

ورغم أن الزوجين لم يكن لديهما نية، على ما يبدو، للإعلان عن ولادة طفلهما الثاني، الملقب بـ"Y"، شاركت غرايمز الأخبار، بعد أن سمع ديفين غوردون، الصحفي في مجلة "فانيتي فير"، طفلا يبكي.

ورحبت غرايمز وماسك في وقت سابق، بابن يدعى X Æ A-Xii في مايو/أيار 2020.

ولدى ماسك، البالغ من العمر 48 عاما، خمسة أطفال آخرين، وهم: التوأم غريفين وفيفيان وثلاثة توائم، هم: داميان وساكسون وكاي- من زواج سابق.

وتم الكشف أيضا في 6 سبتمبر/أيلول، أن ماسك لديه توأم يبلغان من العمر 16 شهر، ويُدعيان سترايدر وأزور، من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية في شركة نيورالينك، وهي شركة يملكها ماسك، والتي تأمل في تطوير شريحة كمبيوتر قابلة للزراعة في الدماغ البشري.

وقد تحدث إيلون ماسك في وقت سابق، عن مخاوفه بشأن انخفاض معدلات المواليد.

وكتب ماسك على "تويتر" حينها، في مايو/أيار عام 2022: "كان معدل المواليد في الولايات المتحدة أقل من الحد الأدنى للمستويات المستدامة لمدة 50 عاما تقريبا".

وكرر موقفه في يوليو/تموز من ذلك العام.

وقال في منشور: "أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان، إن انهيار معدل المواليد هو الخطر الأكبر".