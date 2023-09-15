أهم الأخبار اليومية والعاجلة من CNN بالعربية عبر قناتنا على واتساب

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أهم الأخبار اليومية والعاجلة من CNN بالعربية عبر قناتنا على واتساب
أهم الأخبار اليومية والعاجلة من CNN بالعربية عبر قناتنا على واتساب

أعلن مارك زوكربيرج بدء طرح قنوات واتساب على مستوى العالم، وهي خاصّية يتلقّى المستخدمون من خلالها المستجدات التي تهمّهم.

قنوات واتساب أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وقد أعلنت واتساب عن دليل ضمن التطبيق، قابل للبحث، يمكنك من خلاله العثور على هواياتك وفِرقك الرياضية والمستجدات من المسؤولين المحليين وغير ذلك.

يمكنك الاشتراك بقناة CNN بالعربية عبر الرابط التالي لمتابعة آخر المستجدات والبقاء على اطلاع بما يحدث من حولك وفي العالم.

https://whatsapp.com/channel/0029Va7HDLK9hXEyVBQXTg28 
 

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