دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، ووزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مع أداء فريق الكورال السعودي وهو يعزف ويغني الأغاني السعودية بحفل روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأمير تركي الفيصل، ووزير الثقافة السعودي، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وهم يصفقون للكورال السعودي أثناء عزفه مقطوعات موسيقية وأغاني تراثية سعودية خلال الحفل.

وذكرت "الإخبارية" أن الكورال السعودي تغني بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل روائع الأوركسترا السعودية في دار الأوبرا في نيويورك، مساء الأحد.

حيث أدى الكورال السعودي أنشودة "أشرقت شمس المجدد.. جددت عهد الموحد"، للمطرب السعودي الشاب عباس إبراهيم، والتي يتغنى فيها بالأمير محمد بن سلمان.

وأدى الكورال السعودي والمايسترو أغانيهم ومقطوعاتهم الموسيقية مرتدين الزي السعودي.

وتفاعل نشطاء مع أداء الكورال السعودي وتصفيق المسؤولين السعوديين لهم.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: