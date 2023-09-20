لماذا رشحت مصر فيلم فوي فوي فوي للأوسكار؟.. مسؤولة ترد

القاهرة، مصر (CNN)-- رشحت مصر فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي (غير ناطق باللغة الإنجليزية) في الدورة الـ96 لجوائز الأوسكار، وذلك بعدما أحجمت العام الماضي عن ترشيح فيلم للجائزة.

وبدأ عرض الفيلم في السينمات المصرية يوم 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو مستوحاة من أحداث حقيقية، ويحكي قصة شاب اسمه حسن يعمل حارس أمن، يتحايل وينضم إلى فريق كرة القدم للمكفوفين للسفر مع الفريق خارج البلاد، ويقوم ببطولة الفيلم محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وعدد من الوجوه الشابة ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

وقالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، عضو لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، إن "مستوى الأفلام المعروضة على اللجنة هذا العام كانت جيدة مقارنة بالعام الماضي، والتي قررت اللجنة وقتها حجب ترشيح أي فيلم لجائزة الأوسكار، مما كان بمثابة جرس إنذار لصناع الأفلام المصرية، وهو ما انعكس على جودة الأفلام هذا العام".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ضمت القائمة القصيرة لاختيار الفيلم المصري المرشح لسباق الأوسكار العام الماضي، 5 أفلام وهي: "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، و"قمر 14" إخراج هادي الباجوري، و"الجريمة" إخراج شريف عرفة، وفيلم "2 طلعت حرب" إخراج مجدي أحمد على.

وأضافت هنداوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية ، أن "كل أعضاء اللجنة شاهدوا كل الأفلام المعروضة على مدار العام الحالي، وتم اختيار قائمة قصيرة ضمت 5 أفلام وهي (وش في وش)، و(19 ب)، و(بيت الروبي)، و(الباب الأخضر)، و(فوي فوي فوي)، وتم اختيار الأخير لترشيحه لسباق أوسكار؛ لأن الفيلم الأكثر اكتمالا سواء على مستوى عناصر الفكرة، والإخراج، وأداء الفنانين، والديكور، وحسم الفيلم التصويت بأغلبية مطلقة".

وتابعت أن "اللجنة تراعي كل معايير النزاهة والموضوعية في اختيار الأفلام، ولذا يستبعد أي عضو يشارك أحد أقاربه في الأفلام المعروضة على اللجنة؛ لضمان اختيار العمل الذي يستحق تمثيل مصر في الجائزة العالمية".

وحول فرص فوز فيلم "فوي فوي فوي" بجائزة الأوسكار، قالت الناقدة الفنية، إن "الفيلم المصري جيد على مستوى جميع عناصر العمل، ولكن لا يمكن التكهن بقدرته على المنافسة، إلا بعد مشاهدة الأفلام المرشحة من الدول المشاركة بالجائزة، ونظرة لجنة التحكيم للأفلام التي تستحق الجائزة".

وأعرب عمر هلال، مخرج ومؤلف فيلم "فوي فوي فوي"، عن سعادته باختيار فيلمه لتمثيل مصر في سباق الأوسكار هذا العام، خاصة وأنه أولى أفلامه في مجال الإخراج والتأليف، موجها التقدير لكل أعضاء اللجنة الذين اختاروا الفيلم ليكون أحسن عمل فني في مصر هذا العام، وترشيحه لسباق جائزة أفضل فيلم دولي بالأوسكار.

وتمنى هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ينجح الفيلم في المنافسة بقوة بسباق الأوسكار، وأن يصل للقائمة الطويلة التي تضم 15 فيلما، مشيرا إلى "التعليقات الإيجابية للنقاد على مستوى الفيلم، واختياره كأفضل فيلم خلال عام 2023، وكذلك نجاحه على المستوى الجماهيري".

وحقق الفيلم إيرادات بأكثر من 4 ملايين جنيه (129.4 ألف دولار) خلال 6 أيام عرض، وفقا لبيانات أحد الموزعين.