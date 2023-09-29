أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدر في إنفاذ القانون لشبكة CNN، إنه تم إلقاء القبض على شخص في لاس فيغاس، فيما يتعلق بمقتل مغني الراب توباك شاكور عام 1996.

ؤأكد المصدر، المطلع على التحقيق، أن الرجل الذي تم القبض عليه صباح الجمعة هو دوان كيث ديفيس، المعروف أيضًا باسم "Keffe D".

وتم تفتيش منزل ديفيس في هندرسون في يوليو/تموز كجزء من التحقيق المستمر الذي تجريه شرطة لاس فيغاس مترو في حادث إطلاق النار.

وقال المصدر إن مسؤولي شرطة لاس فيغاس من المتوقع ان يعقدوا مؤتمرا صحفيا في لاحق اليوم، وقال المصدر.